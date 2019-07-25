ملخص ونتيجة مباراة مان يونايتد ضد الإنتر في كأس الأبطال الدولية

حقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزا غاليًأ على فريق إنتر ميلان الإيطالي، استعدادا للموسم الجديد، بهدف نظيف دون، في المباراة التي جمعت بينهم اليوم السبت في سنغافورة، وذلك في إطار منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية الودية 2019.





وشهدت المباراة مشاركة بول بوجبل وأنتوني مارسيال والوافدين ديفيد جيمس وآرون وان بيساكا، بينما تواصل غياب روميلو لوكاكو للمباراة الثالثة على التوالي.





وجاء هدف مانشستر يونايتد الوحيد في الدقيقة 76 من عمر الشوط الثاني، عن طريق اللاعب لبريطاني ميسون جرينوود.

يأتي هذا في الوقت الذي تعرض فيه السويدي فيكتور ليندلوف، مدافع مانشستر يونايتد، لإصابة قوية أثناء اللقاء أدت لخروجه ودخول فيل جونز بديلاً له.





ويلتقي فريق مانشستر يونايتد مع توتنهام، يوم الخميس المقبل 25/7/2019، ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية.