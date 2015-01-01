جريزمان: هذا ما سيفعله جمهور أتلتيكو مدريد ضدي خلال المواجهة القادمة
السبت 20/يوليه/2019 - 10:47 م
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
أكد النجم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة الإسباني الجديد، أن أيامه الأولى في البارسا كانت جيدة جدا، مع الكثير من الضغط، حيث أراد إنهاء عطلته وبدء هذا التحدي الجديد.
وقال جريزمان: "زيارتي الأولى لملعب أتليتيكو مدريد، بالتأكيد سوف أسمع خلالها الصافرات ضدي، وهذا جزء من كرة القدم، جماهير أتليتيكو أحبوني كثيرا، وعندما يغادر أحدهم، يشعرون بالضرر".
واختتم اللاعب: "هذا الأمر يتكرر مثلما حصل لي عند زيارتي الأولى لملعب ريال سوسيداد، لم تكن سهلة، سوف يبقى سوسيداد وأتليتيكو في قلبي، لقد قدما لي الكثير".
Advertisements
المزيد عن: كرة القدم جريزمان تصريحات جريزمان برشلونة اخبار برشلونة اتلتيكو مدريد
- فرنسا Vs كرواتيا .. تاريخ 36 مواجهة جمعت "جريزمان" ضد الثنائي الكرواتي "مودريتش" و "راكيتيتش"
- برشلونة ينقذ أتلتيكو مدريد
- برشلونة يتجاهل جريزمان ويتجه للتعاقد مع هذا اللاعب
- جريزمان يستعيد صحوته قبل مواجهة البارسا
- أتلتيكو مدريد يعلن الحرب على برشلونة ويطلب 200 مليون تعويضًا !
- 3 عقبات أمام جريزمان قبل انضمامه لبرشلونة
- جريزمان يواجه 3 أزمات في برشلونة
- وكيل جريزمان يوجه تهديد شديد اللهجة لأتلتيكو مدريد
- جريزمان يحرق ريال مدريد
- جريزمان يكشف عن كواليس انضمامه إلى برشلونة