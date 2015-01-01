جريزمان: هذا ما سيفعله جمهور أتلتيكو مدريد ضدي خلال المواجهة القادمة

أكد النجم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة الإسباني الجديد، أن أيامه الأولى في البارسا كانت جيدة جدا، مع الكثير من الضغط، حيث أراد إنهاء عطلته وبدء هذا التحدي الجديد.





وقال جريزمان: "زيارتي الأولى لملعب أتليتيكو مدريد، بالتأكيد سوف أسمع خلالها الصافرات ضدي، وهذا جزء من كرة القدم، جماهير أتليتيكو أحبوني كثيرا، وعندما يغادر أحدهم، يشعرون بالضرر".



