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جريزمان: هذا ما سيفعله جمهور أتلتيكو مدريد ضدي خلال المواجهة القادمة

السبت 20/يوليه/2019 - 10:47 م
جريزمان: هذا ما سيفعله جمهور أتلتيكو مدريد ضدي خلال المواجهة القادمة
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عمر عبدالعزيز
 
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أكد النجم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة الإسباني الجديد، أن أيامه الأولى في البارسا كانت جيدة جدا، مع الكثير من الضغط، حيث أراد إنهاء عطلته وبدء هذا التحدي الجديد.

وقال جريزمان: "زيارتي الأولى لملعب أتليتيكو مدريد، بالتأكيد سوف أسمع خلالها الصافرات ضدي، وهذا جزء من كرة القدم، جماهير أتليتيكو أحبوني كثيرا، وعندما يغادر أحدهم، يشعرون بالضرر".

واختتم اللاعب: "هذا الأمر يتكرر مثلما حصل لي عند زيارتي الأولى لملعب ريال سوسيداد، لم تكن سهلة، سوف يبقى سوسيداد وأتليتيكو في قلبي، لقد قدما لي الكثير".
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