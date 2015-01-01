أول تعليق من رئيس نادي النصر على استراتيجية دعم الأندية

أبدى صفوان السويكت، رئيس نادي النصر السعودي، سعادته البالغة باستراتيجية دعم الأندية السعودية المقدرة بنحو 2.5 مليار ريال سعودي، والتي أعلنها عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس هيئة الرياضة السعودية.

وقال السويكت في تصريحاته عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان استراتيجية الدعم: "حقيقةً ملياري ونصف مبلغ عالي جدًا، والنادي الذي سيجهز نفسه تجهيزًا جيدًا من ناحية تجهيز المنشآت وعمل الحوكمة والمحاسبة والإدارة المالية والقانونية والمحافظة على العقود، فسوف يحقق أعلى الرواتب، لا من ناحية الدعم ولا من ناحية ما فيه فائدة للنادي ومن ناحية الاستثمار ومصادر الدخل".





واختتم : "مجلسنا حريص على أن تكون أعمالنا تحقق رؤية المملكة لعام 2030، وأيضًا تحقق رؤية جماهير النصر العالمي في كل مكان، هذان أهم حدثين أعمل عليهم يوميًا".