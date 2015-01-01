ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أول تعليق من رئيس نادي النصر على استراتيجية دعم الأندية

السبت 20/يوليه/2019 - 10:50 م
أول تعليق من رئيس نادي النصر على استراتيجية دعم الأندية
صفوان السويكت، رئيس نادي النصر السعودي
Advertisements
طباعة
حسن شحاتة
 
Advertisements

أبدى صفوان السويكت، رئيس نادي النصر السعودي، سعادته البالغة باستراتيجية دعم الأندية السعودية المقدرة بنحو 2.5 مليار ريال سعودي، والتي أعلنها عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس هيئة الرياضة السعودية.


وقال السويكت في تصريحاته عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان استراتيجية الدعم: "حقيقةً ملياري ونصف مبلغ عالي جدًا، والنادي الذي سيجهز نفسه تجهيزًا جيدًا من ناحية تجهيز المنشآت وعمل الحوكمة والمحاسبة والإدارة المالية والقانونية والمحافظة على العقود، فسوف يحقق أعلى الرواتب، لا من ناحية الدعم ولا من ناحية ما فيه فائدة للنادي ومن ناحية الاستثمار ومصادر الدخل".


واختتم : "مجلسنا حريص على أن تكون أعمالنا تحقق رؤية المملكة لعام 2030، وأيضًا تحقق رؤية جماهير النصر العالمي في كل مكان، هذان أهم حدثين أعمل عليهم يوميًا".

Advertisements
المزيد عن: نادي النصر صفوان السويكت، رئيس نادي النصر السعودي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم