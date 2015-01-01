جريزمان يكشف عن كواليس انضمامه إلى برشلونة
السبت 20/يوليه/2019 - 10:41 م
عمر عبدالعزيز
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أكد النجم الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب برشلونة الإسباني الجديد، أن أيامه الأولى في البارسا كانت جيدة جدا، مع الكثير من الضغط، حيث أراد إنهاء عطلته وبدء هذا التحدي الجديد.
وقال جريزمان في تصريحات صحفية: "في غرفة الملابس استقبلوني جيدًا، لاعبون ومدربون وأطباء، وفي الوقت الحالي أستمتع، وأتمنى أن أحصل على الثقة قريبا، من أجل أن أقدم كل ما لدي، وأستمتع بنفسي".
واختتم: "عندما عرفت أنني أصبحت لاعبا للبارسا، إتصلت بأبي وبدأت أبكي بسعادة، لأنه كان معي في كل هذه المعاناة، إنتهى كل شيء، كنت مع أصدقائي، مع زوجتي، مع أطفالي، وكانت لحظة مذهلة".
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