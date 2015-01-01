جريزمان يكشف عن كواليس انضمامه إلى برشلونة

أكد النجم الدولي الفرنسي أنط وان جريزمان، لاعب برشلونة الإسباني الجديد، أن أ يامه الأولى في البارسا كانت جيدة جدا، مع الكثير من الضغط، حيث أراد إنهاء عطلته وبدء هذا التحدي الجديد.





وقال جريزمان في تصريحات صحفية: "في غرفة الملابس استقبلوني جيدًا، لاعبون ومدربون وأطباء، وفي الوقت الحالي أستمتع، وأتمنى أن أحصل على الثقة قريبا، من أجل أن أقدم كل ما لدي، وأستمتع بنفسي".