ساويرس والمحمدي .. هل يصبح تريزيجية ثالث المصريين في أستون فيلا؟

كشفت تقارير بريطانية عن انتقال النجم المصري محمود "تريزيجيه" إلى نادي أستون فيلا الإنجليزي، ليعزز تواجد المصريين في البريميرليج.





يمتلك الملياردير المصري ناصف ساويرس نادي أستون فيلا بنسبة55% والذي يضم المصري أحمد المحمدي، الظهير الأيمن للفريق الذي عاد مرة اخرى للدوري الانجليزي الممتاز.





وأشارت التقارير إلى اقتراب الإعلان الرسمي بتعاقد استون فيلا مع تريزيجية لاعب نادي قاسم باشا التركي.





وكشفت شبكة «سكاي سبورتس»، عن المبلغى المتفق عليه للانتهاء من الحصول على خدمات اللاعب صاحب ال24 عام بمبلغ 8.5 مليون جنيه إسترليني ويتبقى فقط الاتفاق على بنود العقد.





وتابعت أن المصري محمود تريزيجيه، سافر إلى إنجلترا من أجل إجراء الكشف الطبي استعدادا للانضمام إلى استون فيلا.



