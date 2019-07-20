"قال لي كلامك لمس قلبي".. نجلة الشهيد عاطف الإسلامبولي تكشف تفاصيل حوارها مع الرئيس



هذا وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من المسئولين حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة، وقد اطلق وزير الداخلية على الدفعة اسم الشهيد عمر القاضي.

قالت دينا، نجلة الشهيد العميد عاطف الإسلامبولي، إنها كانت سعيدة بتخرج علاء شقيقها من كلية الشرطة اليوم، لكنها كانت تتمنى أن يحضر والدها هذا اليوم، لأن والدها كان ينتظر هذه اللحظة، معقبة: "دي أكتر أمنية والدي كان عايز يشوفها".وكشفت "دينا"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، عن تفاصيل حوارها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، قائلة: "الرئيس قال لي كلامك وصل قلبي ولمسه، ومصر كلها هتقف جنبك، ومصر تحت أمرك".وأضافت: " كل اللي كان مسيطر عليا، إن بابا اتحرم يحضر معانا لحظة تخرج أخويا، بس هو أكيد في مكان أفضل".