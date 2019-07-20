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"الأوقاف": مديرية البحيرة حققت 2 مليون جنيه في صكوك الأضاحي

السبت 20/يوليه/2019 - 09:13 م
الأوقاف: مديرية البحيرة حققت 2 مليون جنيه في صكوك الأضاحي
وزارة الأوقاف - صورة أرشيفية
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محمود الجلاد
 
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أعلنت وزارة الأوقاف، أن مديرية أوقاف البحيرة، حققت الألف صك الأولى في مبيعات صكوك الأضاحي حتى الآن، حيث بلغت مبيعات الصكوك (1070) صكًّا ، بإجمالي (1.926.000) جنيه،  بلغت الحصيلة الإجمالية لمبيعات الصكوك (20.793.600) جنيه حتى تاريخه.

وقررت الوزارة صرف مكافأة قدرها 30 ألف جنيه للقائمين على المشروع بالمديرية من الموارد الذاتية للوزارة، مؤكدة أن المكافأة لا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.

وأعلنت الوزارة أيضًا، أن الحصيلة الإجمالية لمبيعات صكوك الأضاحي بلغت 18.451.800، جنيه حتى الآن.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى تقدم مديرية أوقاف القاهرة، حيث حققت المركز الأول فى مبيعات صكوك الأضاحي حتى الآن، وبلغت مبيعات الصكوك (2037) صكًّا، بإجمالى (3.666.600) جنيه.

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