يحل مشكلة الازدحام.. التفاصيل الكاملة حول جراج روكسي الإلكتروني

ساعات قليلة تفصلنا عن افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جراج روكسي الإلكتروني بمصر الجديدة، بحضور عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة، حيث يحل مشكلة الازدحام المروري بالمنطقة.





جراج روكسي الإلكتروني

يعتبر جراج روكسي الإلكتروني، ثاني أكبر جراج في القاهرة بعد التحرير، ويقع بين شارعي الحجاز وغرناطة بمنطقة روكسي في مصر الجديدة.

ويتكون الجراج من أربعة طوابق تحت سطح الأرض بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع ويتسع لـ1700 سيارة (850 سيارة للمرحلة الأولى من المشروع والمرحلة الثانية 850 سيارة).





بداية الإنشاء

بدأ العمل في إنشاء الجراج منذ يناير 2015، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى في مايو 2018 بتكلفة 230 مليون جنيه.





والمواعيد العمل الرسمية بالجراج من 6 صباحًا إلى 2 صباحًا، والأسعار من 7 صباحًا إلى 7 مساءً 15 جنيهًا للساعة الواحدة، والأسعار من 7 مساءً إلى 7 صباحًا 12 جنيهًا للساعة الواحدة.





ومن المتوقع أن يحل الجراج ما يقرب من 60-70% من مشكلة الازدحام المروري في المنطقة.





والجراج مُدعم بـ12 مصعد إلكترونى مزود ببطاريات لنقل السيارات من الداخل إلى الخارج والعكس، كما يتم فحص السيارة بالكامل إلكترونيا بمجرد وقوفها على بطارية المصعد.





تنفيذه

ومن المعروف أن الجراج من تنفيذ شركة مصرية مقابل الحصول على حق الانتفاع به لمدة 25 عامًا.





أهدافه

يستهدف الجراج للقضاء على ظاهرة انتظار السيارات بميدان روكسي والشوارع المحيطة به.





بينما لا تستغرق عملية دخول السيارة للجراج واسترجاعها، أكثر من ثلاثة دقائق.





مراحله

تعتبر المرحلة الأولى من الجراج هي الأصعب حيث تضم كافة محطات الكهرباء اللازمة ونظام التشغيل الكهروميكانيكي بالكامل للمرحلتين.

تستوعب المرحلة الأولى 904 سيارة، من إجمالي 1700 يستوعبها الجراج بأكمله.





تكلفته

تكلفة المشروع الإجمالية بين 300 إلى 350 مليون جنيه.



