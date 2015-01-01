الأردن: لا إصابات جراء تسرب حامض الفوسفوريك في العقبة
السبت 20/يوليه/2019 - 07:47 م
وكالات
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أعلنت شركة مناجم الفوسفات الأردنية، عن تسرب حامض الفوسفوريك بشكل مفاجئ صباح اليوم السبت من أحد الخزانات في موقع المجمع الصناعي في العقبة، ولم ينتج عنه أي إصابات بين العاملين في المجمع باستثناء بعض الأضرار المادية بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بتراء".
وأكد بيان صحفي عن الشركة أن كوادر الشركة الفنية في المجمع تعاملت مع عملية التسرب من الخزان الذي تم تحديثه وصيانته أخيرا. وبينت الشركة انه تم تشكيل لجنة فنية للوقوف على اسباب تسرب الحامض لتلافي ذلك مستقبلا، فيما استدعت الشركة المتخصصين لإجراء التحقيقات اللازمة لتحديد سبب التسرب.
وأوضحت الشركة أنها قررت سابقا ضمن خطتها التحديثية التطويرية، بناء خزانات اضافية لحامض الفسفوريك في المجمع الصناعي، بعد التنسيق مع مديرية الدفاع المدني ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة والجهات المعنية الاخرى بشأن موقع بناء هذه الخزانات.
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