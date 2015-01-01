تسجيل الجمعيات الأهلية بالإخطار.. أبوسعدة: يكشف تفاصيل القانون الجديد

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قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد نتج عن حوار مجتمعي واسع، لافتَا إلى أن أهم إنجاز في هذا القانون، هو تسجيل الجمعيات بالإخطار، وإجازة إنشاء منظمات إقليمية ودولية على أرض مصر.



ولفت "أبو سعدة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "Dmc"، مساء السبت، إلى أن القانون نص على أن تمويل الجمعيات من الداخل يكون بالإخطار، ومن الخارج بالترخيص خلال 60 يومًا، وإذا لم يتم الرد خلال هذه المدة، تعتبر موافقة من الجهة المختصة.



وأشار إلى أن القانون سمح بتواجد 25% من أعضاء الجمعيات الدولية من الأجانب، وهذا يأتي في إطار المعاملة بالمثل، لافتًا إلى أنه كان عضوًا في منظمات دولية، والكثير من المصريين ينطبق عليهم هذا الوضع.

