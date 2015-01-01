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أبوسعدة عن قانون الجمعيات الأهلية الجديد: "مطالبنا تحققت به"

السبت 20/يوليه/2019 - 07:38 م
أبوسعدة عن قانون الجمعيات الأهلية الجديد: مطالبنا تحققت به
الدكتور حافظ أبو سعدة
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هدى عبدالرازق
 
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أشاد الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالتعديلات الجديدة لقانون الجمعيات الأهلية، مؤكدًا أنها جاءت نتيجة حوار متوازن بين الحكومة والمجتمع المدني.

وأضاف "أبو سعدة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن التعديلات الجديدة لقانون الجمعيات الأهلية استجابت لأهم مطالب الحركة الحزبية والمجتمع المدني في مصر.

وتابع: "بكل ضمير حي أقدر أقول أن مطالبنا تحققت في قانون الجمعيات الأهلية الجديد، والعقوبات اللي كنا بنعتبرها تهديد للعمل المدني تم تبديلها بعقوبات مالية".

وأشار إلى أن مصر تستطيع الآن أن تنشأ منظمات إقليمية ودولية، يكون بها مجلس إدارة أجانب بنسبة 25% سواء من الأفارقة أو العرب.
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