مؤلف أغنية "متجمعين": مصر تقدر تعمل أي حاجة في أي وقت
السبت 20/يوليه/2019 - 07:24 م
هدى عبدالرازق
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قال محي حوار، مؤلف كلمات أغنية "متجمعين"، إنه كان يهدف أن تترك كلمات الأغنية التي تؤدى في حفل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية أثرًا لا ينسى.
وأشار "حوار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن الدول تبلغ بأنها ستنظم البطولات قبلها بعامين، ولكن مصر تولت تنظيم البطولة قبل انطلاقها بنحو 5 شهور فقط، وهو ما كان تحدي كبير للمنظمين.
وأضاف: "مصر تقدر تعمل أي حاجة في أي وقت"، مشيدًا بفريق عمل وتنظيم البطولة، حيث أنهم بذلوا مجهود كبير لتخرج البطولة بهذا الشكل.
وأشار "حوار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن الدول تبلغ بأنها ستنظم البطولات قبلها بعامين، ولكن مصر تولت تنظيم البطولة قبل انطلاقها بنحو 5 شهور فقط، وهو ما كان تحدي كبير للمنظمين.
وأضاف: "مصر تقدر تعمل أي حاجة في أي وقت"، مشيدًا بفريق عمل وتنظيم البطولة، حيث أنهم بذلوا مجهود كبير لتخرج البطولة بهذا الشكل.
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