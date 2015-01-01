زيدان لا يستسلم ويواصل الضغط على ريال مدريد لإتمام صفقة الموسم

أشارت تقارير صحيفة "البرنابيو ديجتال" إلى أن النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، هو العنصر المفقود لدى مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، والنادي لن يستسلم بخصوص هذه الصفقة.

الجدير بالذكر أن اللاعب الفرنسي واحد من الاهداف الاساسية لدى الفريق في هذا الميركاتو ومانشستر يونايتد لن يتخلى عن اللاعب بسهولة وسولشاير يحاول إقناعه بالبقاء وأن يكون ضمن المشروع الجديد للمان يونايتد الموسم المقبل.



