زيدان لا يستسلم ويواصل الضغط على ريال مدريد لإتمام صفقة الموسم
السبت 20/يوليه/2019 - 06:07 م
عمر عبدالعزيز
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أشارت تقارير صحيفة "البرنابيو ديجتال" إلى أن النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، هو العنصر المفقود لدى مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، والنادي لن يستسلم بخصوص هذه الصفقة.
الجدير بالذكر أن اللاعب الفرنسي واحد من الاهداف الاساسية لدى الفريق في هذا الميركاتو ومانشستر يونايتد لن يتخلى عن اللاعب بسهولة وسولشاير يحاول إقناعه بالبقاء وأن يكون ضمن المشروع الجديد للمان يونايتد الموسم المقبل.
وفي السياق ذاته فإن بوجبا هو الآخر واثق من هذه الصفقة كما قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اللاعب واثق بأنه سوف يكون في ريال مدريد خلال نهاية الميركاتو ولكن ذلك سوف يكون مُعقد بعض الشي، بوغبا متواجد حالياً في سنغافورة رفقة فريقه ولايزال على ثقة بأن كل شيء سيتغير.
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