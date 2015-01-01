النصر يحسم صفقة القرن









أشارت تقارير صحفية، اليوم السبت، إلى اقتراب السنغالي مباي دياني، لاعب جالاتا سراي التركي، من الانتقال لصفوف فريق الكرة بنادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وكشفت صحيفة "aksam" التركية، أن دياني سينتقل إلى النصر خلال أيام، بعد وصول الناديين إلى اتفاق، بارتداء اللاعب قميص العالمي، مقابل 14 مليون يورو.





وكان دياني قد انضم إلى جالاتا سراي، مقابل مبلغ 13 مليون يورو، بواقع 10 ملايين يورو نقدًا و3 ملايين كأقساط.





وشارك دياني في 46 مباراة بالدوري التركي، وأحرز 42 هدفًا وصنع 5 أهداف، كما لعب بقميص منتخب السنغال في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر.



