ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

النصر يحسم صفقة القرن

السبت 20/يوليه/2019 - 06:14 م
النصر يحسم صفقة القرن
Advertisements
طباعة
أميرة فطيم
 
Advertisements


أشارت تقارير صحفية، اليوم السبت، إلى اقتراب السنغالي مباي دياني، لاعب جالاتا سراي التركي، من الانتقال لصفوف فريق الكرة بنادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت صحيفة "aksam" التركية، أن دياني سينتقل إلى النصر خلال أيام، بعد وصول الناديين إلى اتفاق، بارتداء اللاعب قميص العالمي، مقابل 14 مليون يورو.

وكان دياني قد انضم إلى جالاتا سراي، مقابل مبلغ 13 مليون يورو، بواقع 10 ملايين يورو نقدًا و3 ملايين كأقساط.

وشارك دياني في 46 مباراة بالدوري التركي، وأحرز 42 هدفًا وصنع 5 أهداف، كما لعب بقميص منتخب السنغال في نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من المتسبب الأول في خروج منتخب مصر من كأس الأمم؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم