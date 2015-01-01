غدا.. عزاء ابنة الفنان الراحل حسن عابدين بمسجد المشير

أعلن المخرج عمرو عابدين أن عزاء ابنة عمه الفنان الراحل حسن عابدين سيقام غدا الأحد، بقاعة الروضة داخل مسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس.









وكانت "هبة" الابنة الصغرى للفنان الراحل حسن عابدين توفيت يوم الخميس الماضى، ونعاها ابن عمها المخرج عمرو عابدين عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك" قائلا: "البقاء لله وحده، هبة ابنة عمى الفنان حسن عابدين فى رحمة الله".







