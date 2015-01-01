البدري يرحب بديسابر في مران بيراميدز





رحب حسام البدري رئيس إدارة الكرة بنادي بيراميدز بالفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق الكرة على هامش المران المسائي على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.





وتمنى البدري في حضور أحمد حسن المشرف على الكرة، التوفيق لديسابر في المرحلة المقبلة حيث يقود الفريق في اليوم الأول بعد التعاقد معه مؤخرا لمدة عامين قادمين.





ويستعد النادي لخوض مباريات النسخة الجديدة من كأس الكونفدرالية الإفريقية واستكمال مباريات كأس مصر، والنسخة الجديدة من الدوري الممتاز.



