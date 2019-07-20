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الحرس الثوري ينشر لقطات تصور عملية السيطرة على ناقلة ترفع علم بريطانيا (فيديو)

السبت 20/يوليه/2019 - 06:03 م
الحرس الثوري ينشر لقطات تصور عملية السيطرة على ناقلة ترفع علم بريطانيا (فيديو)
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وكالات
 
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نشر الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر زوارق سريعة وهي تتوقف بجانب الناقلة المحتجزة ”ستينا إمبيرو“، التي ترفع علم بريطانيا وأفرادًا ملثمين من الحرس الثوري يحملون مدافع رشاشة وهم ينزلون على سطحها من طائرة هليكوبتر.

يأتي ذلك في وقت، قال البريجادير جنرال رمضان شريف، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، إن سفينة حربية كانت ترافق الناقلة ”ستينا إمبيرو“ التي ترفع علم بريطانيا حاولت منع إيران من احتجازها.

وأضاف شريف، في تصريحات اليوم السبت، أن الحرس الثوري تمكن من اصطحاب الناقلة إلى الساحل، على الرغم من ”مقاومة وتدخل“ السفينة الحربية البريطانية، بحسب وكالة ”فارس“ للأنباء.

ورفضت وزارة الدفاع البريطانية التعليق على النبأ.


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