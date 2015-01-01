أنشيلوتي يستغيث بـ وكيل نجم ريال مدريد لسرعة ضمه إلى نابولي
السبت 20/يوليه/2019 - 05:55 م
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
يواصل نادي ريال مدريد الإسباني مساعيه، من أجل حسم مستقبل لاعبه الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز، خلال الصيف الحالي.
وذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أن خورخي مينديز وكيل أعمال رودريجيز سوف يحاول إقناع إدارة ريال مدريد بالتخلي عن خاميس رودريجيز بسهولة للذهاب إلى نابولي الإيطالي.
وذكرت التقارير الإيطالية، أن كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق السماوي يريد من مينديز وكيل أعمال اللاعب بأن يكون الوسيط في هذه الصفقة من أجل إنهاء ذلك.
Advertisements
المزيد عن: نابولي ميركاتو ريال مدريد صفقات ريال مدريد ريال مدريد خاميس رودريجيز الراحلين عن ريال مدريد
- كريستيانو رونالدو يحسم صفقة نجم ريال مدريد ليوفنتوس
- عملاق إيطاليا يستعد لحسم التعاقد مع خاميس رودريجيز
- خطوة وحيدة تفصل خاميس رودريجيز عن الإنتقال لـ نابولي
- ريال مدريد يرد على رحيل خاميس رودريجيز إلى نابولي
- "المنبوذ" في ريال مدريد يقترب من نابولي
- رئيس نابولي يكشف عن السبب وراء التعاقد مع خاميس رودريجيز
- نابولي يطلب تقسيم مدفوعات صفقة خاميس رودريجيز
- أنشيلوتي يكشف عن موقف نابولي من التعاقد مع خاميس روديجيز
- نابولي يقترب بشدة من حسم صفقة خاميس رودريجيز
- رئيس نابولي: مستعد للتضحية من أجل خاميس رودريجيز