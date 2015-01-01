أنشيلوتي يستغيث بـ وكيل نجم ريال مدريد لسرعة ضمه إلى نابولي

يواصل نادي ريال مدريد الإسباني مساعيه، من أجل حسم مستقبل لاعبه الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز، خلال الصيف الحالي.



وذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أن خورخي مينديز وكيل أعمال رودريجيز سوف يحاول إقناع إدارة ريال مدريد بالتخلي عن خاميس رودريجيز بسهولة للذهاب إلى نابولي الإيطالي. وذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أن خورخي مينديز وكيل أعمال رودريجيز سوف يحاول إقناع إدارة ريال مدريد بالتخلي عن خاميس رودريجيز بسهولة للذهاب إلى نابولي الإيطالي.



