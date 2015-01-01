تضامن الإسكندرية: حصر متضرري واقعة انهيار عقارين الجمرك وصرف مساعدات لهم

أكدت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، برئاسة رضا متولى مدير المديرية التضامن، على أنه تم توجيه فريق الإغاثة بإدارة الجمرك الاجتماعية وفريق إغاثة جمعية الهلال الأحمر المصري وفريق إغاثة مؤسسة التكافل الاجتماعي الي مكان بلاغ العقار رقم ٣ الكائن بحاره سلطان بحي الجمرك.





وأضافت أنه تبين أن انهيار العقار رقم 3 حاره سلطان مما اثر علي العقار الخلفي رقم 36 حاره الكيال وادي الي انهيار اجزاء منه، وتم عمل حصر للاسر المتضرره وتم الاخلاء بمعرفه حي الجمرك وتسكين الاسر بمدرسه الانفوشي الاعداديه بنات.





وأشارت إلى توجه فرق الاغاثة الي المدرسه لمتابعة حالات الاسر وعددهم 13 اسره بواقع 51 فرد وتم صرف مساعده ماليه استثنائيه من جمعيه الهلال الاحمر المصري لكل فرد وجاري توفير وجبات غداء من الجمعيات الاهليه.



