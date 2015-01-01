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تشييد محطة لجمع القمامة في أبوتشت ومصنع لتدوير المخلفات في قوص

السبت 20/يوليه/2019 - 04:29 م
تشييد محطة لجمع القمامة في أبوتشت ومصنع لتدوير المخلفات في قوص
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بسام عبدالحميد
 
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صرح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، أنه سيتم تنفيذ عدد من المشروعات ضمن المرحلة الثالثة للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، منها محطة وسيطة لجمع القمامة بمركز ابو تشت علي مساحة 4 آلاف م2 ومصنع لتدوير المخلفات ومدفن صحى بمركز قوص علي مساحة 174 فدان.

وأشار الي حرص المحافظة علي الارتقاء بمنظومة النظافة من خلال إيجاد حلول غير تقليدية للحفاظ على البيئة والاستفادة من المخلفات وتحويلها من مشكلة تعاني منها الدولة إلى قطاع جاذب للاستثمار يوفر العديد من فرص العمل للشباب.

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