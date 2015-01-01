ألمانيا تحث إيران على الإفراج الفوري عن ناقلة النفط المحتجزة لديها

Advertisements

وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الألمانية اليوم السبت أدانت ألمانيا بشدة الاستيلاء على سفينتين تجاريتين في منطقة الخليج وطلبت من إيران إطلاق سراح السفينة الثانية على الفور.



وقال البيان إن هذا تدخل غير مبرر في صناعة النقل البحري المدنية، مما يزيد من تفاقم الوضع المتوتر بالفعل، وحث إيران على إطلاق سراح السفينة الثانية وطاقمها على الفور.



وفقًا للبيان، الذي قال إنه في هذا الموقف الخطير، يتضامن ألمانيا مع شركائها البريطانيين أن اي تصعيد إقليمي آخر سيكون خطيرًا جدًا، كما أنه سيقوض جميع الجهود المستمرة لإيجاد مخرج للأزمة الحالية.



وقال فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني يوم الجمعة إنه استولى على ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو في مضيق هرمز، قائلًا إن "السفينة البريطانية تم أسرها لفشلها في احترام القواعد البحرية الدولية أثناء مرورها عبر مضيق هرمز".



وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الجمعة إنها قلقة بشأن الوضع في منطقة الخليج ودعت إلى اتصال دبلوماسي لتجنب تصاعد التوتر في المنطقة.

