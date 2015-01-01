السحوبات النقدية السعودية تسجل أعلى مستوى منذ يونيو 2016

بلغت قيمة السحوبات النقدية في شهر (مايو) الماضي، نحو 72.253 مليار ريال، مسجلة أعلى مستوى منذ شهر (يونيو) 2016





جاء ذلك تزامنا مع نمو النقد المتداول خارج المصارف إلى أعلى مستوى شهري في 27 عامًا، وبالتحديد منذ عام 1993، إذ بلغت قيمته 196.9 مليار ريال في (مايو) 2019.





ومن الأسباب، التي أدت إلى ارتفاع النقد المتداول خارج المصارف والسحوبات النقدية زيادة عرض النقود الأوسع (ن 3) إلى أعلى مستوياته التاريخية في 27 عاما.





وارتفع النقد المتداول خارج المصارف خلال شهر (مايو) 2019 بنحو 11.13 مليار ريال كأعلى نمو من حيث القيمة منذ شهر (يونيو) 2017، كما أنه ارتفع بـ11.32 مليار ريال خلال 12 شهرا، وذلك عند مقارنته بنهاية الفترة نفسها من عام 2018.









أما السحوبات النقدية فقد ارتفعت قيمتها بـ9.62 مليار ريال، وذلك خلال شهر (مايو) 2019 بعد أن سجلت تراجعا قيمته 2.69 مليار ريال خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي.





وارتفعت السحوبات النقدية 4.21 مليار ريال، وبنسبة 6.2 في المائة، مقارنة بنهاية الفترة نفسها من العام الماضي، البالغة نحو 68.05 مليار ريال. وتقسم السحوبات النقدية إلى قسمين الأول من الصرافات الآلية (مدى) ومن المصارف، حيث جاء الأكثر خلال شهر أيار (مايو)، من الصرافات الآلية بـ45.82 مليار ريال مشكلة نحو 63.4 في المائة من إجمالي السحوبات النقدية. أما السحوبات النقدية عبر المصارف فبلغت نحو 26.43 مليار ريال مشكلة نحو 36.6 في المائة من إجمالي السحوبات النقدية في شهر (مايو) 2019.





وبلغت السحوبات النقدية من بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أيار (مايو) نحو 318.4 مليار ريال، مقابل 316.65 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة نموا نسبته 0.6 في المائة بقيمة 1.75 مليار ريال.



