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رسميا.. إسلام عيسي في بيراميدز مقابل 45 مليون جنيه

السبت 20/يوليه/2019 - 01:46 م
رسميا.. إسلام عيسي في بيراميدز مقابل 45 مليون جنيه
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أكد النادي المصري البورسعيدي على انتقال إسلام عيسى لاعب وسط الفريق، إلى نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وجاء تأكيد نادي المصري على رحيل إسلام عيسي لنادي بيراميدز بناء على تصريحات حمد إبراهيم المدرب العام للنادي والذي قال خلال تصريحات تلفزيونية اليوم في قناة تايم سبورت: تم حسم صفقة انتقال إسلام عيسي لنادي بيراميدز مقابل 45 مليون يورو.


وقال حمد: "تم الاتفاق على دفع 35 مليون جنيه، قيمة فورية للصفقة، بالإضافة إلى 10 مليون جنيه، متغيرات، وستكون مرتبطه بمستوى اللاعب مع فريقه.


وأضاف: "المفاوضات لم تأخذ وقتاً طويلاً، على عكس مفاوضات الأهلي التي استمرت لأسابيع.

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