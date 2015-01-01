تراجع صادرات مصر من الحلى بنسبة 26 % خلال مايو
السبت 20/يوليه/2019 - 01:29 م
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كشف المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية عن تراجع صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة تتراجع بنسبة 26 في المئة خلال مايو الماضي.
وأظهرت بيانات المجلس، أن قيمة الصادرات المصرية من الحلى والأحجار الكريمة سجلت 2.090 مليار جنيه (122 مليون دولار) خلال مايو الماضي، مقارنة بـ2.821 مليار جنيه (158 مليون دولار) في نفس الفترة من العام السابق له.
وتصدرت الإمارات قائمة الدول المستوردة للحلى والأحجار الكريمة المصرية خلال شهر مايو الماضي، بقيمة 1.284 مليار جنيه (75 مليون دولار)، على الرغم تراجع قيمتها بنسبة 50 في المئة، حيث سجلت 2.569 مليار جنيه (144 مليون دولار) بذات الشهر من العام الماضي.
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