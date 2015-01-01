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البلايلي يصدم الأهلي

السبت 20/يوليه/2019 - 12:12 م
البلايلي يصدم الأهلي
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كتب: محمد علي
 
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أطلق النجم الدولي الجزائري "يوسف البلايلي" تصريحات جديدة عقب فوز منتخب بلاده ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر، مشيرًا إلى كونه يشعر بسعادة بالغة بسبب تحقيق هذا الإنجاز مع زملائه في منتخب محاربي الصحراء، والذي جاء بعد إنتظار دام لمدة 29 عام.


وخلال تصريحات إعلامية لقناة تايم سبورت عقب المباراة النهائية، رد يوسف البلايلي على سؤال بشأن إمكانية اللعب في الدوري المصري خلال السنوات المقبلة، وقال: "في إفريقيا لن ألعب إلا للترجي التونسي فقط، وفي حالة رحيلي عن النادي فسوف أفكر في الإحتراف خارج القارة السمراء، وليس داخلها".


وأكمل يوسف البلايلي حديثه ليؤكد بأنه الآن يريد إستكمال مسيرته مع نادي الترجي وتحقيق البطولات والإنجازات من جديد والمشاركة في كأس العالم للأندية في النسخة المقبلة

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