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مفاجأة في صفقة نيمار وبرشلونة

السبت 20/يوليه/2019 - 12:01 م
مفاجأة في صفقة نيمار وبرشلونة
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن حقيقة تقديم نادي برشلونة للتعاقد مع البرازيلي نيمار دار سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان.


ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يرغب في ضم النجم البرازيلي من خلال صفقة تبادلية دون تقديم أي أموال.


وأشارت إلى أن الأنباء الأخيرة عن تقديم برشلونة لاعبين بالإضافة إلى 40 مليون يورو لضم نيمار، قبل أن يرتفع المقابل المادي في عرض آخر إلى 100 مليون يورو، غير صحيحة.


وأوضحت أن قيمة اللاعبين الذين سيدخلون في الصفقة التبادلية مع نيمار لن تتجاوز 170 مليون يورو، وهو الرقم الذي يسمح للنجم البرازيلي بالرحيل في صيف 2020.
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