داكوتا فانينج تزين غلاف مجلة PorterEdit في عددها الجديد

زينت النجمة الشابة داكوتا فانينج غلاف مجلة PorterEdit في عددها الجديد الصادر لشهر يوليو الجاري، وأجرت جلسة تصوير ظهرت خلالها بعدة إطلالات للمجلة من تصميمات جوتشي.

ونشرت صحيفة ديلي ميل اللقطات التي ظهرت بها داكوتا ضمن جلسة التصوير، بالإضافة لغلاف المجلة، التي تحدثت داكوتا عن حياتها الخاصة في حوارها معها، حيث كشفت عن انها قامت بالعديد من الأخطاء في حياتها لتتقن حياة المشاهير في سن صغيرة.

وتنتظر داكوتا عودتها للشاشة الفضية من جديد عبر ظهورها بالفيلم المرتقب للمخرج الكبير كوينتن ترانتينوonce upon time in Hollywood,

وعرفت داكوتا بتجسيدها لأحد الأدوار الرئيسية في سلسلة أفلام مصاصي الدماء الشهيرة، توايلايت، التي ظهرت بها مع النجمة كريستين ستيوارت وروبيرت باتينسون.