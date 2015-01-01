نجلة الشهيد الإسلامبولي: "فخورة إني بنت شهيد.. ودم والدي مرحش هدر"

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قالت دينا عاطف فتحي الإسلامبولي، الطالبة بكلية الحقوق جامعة القاهرة ونجلة الشهيد عميد شرطة عاطف فتحي، إنها ابنة بطل من أبطال الشرطة المصرية، مشيرة إلى أن والدها استشهد في 1 إبريل 2015، وباستشهاده ترك لها أكبر وساما في حياتها.



ووجهت "الاسلامبولي"، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، رسالة لبنات الشهداء، قائلة: "خليكي دائما فخورة مش مكسورة.. الفراق صعب ولكن لازم نكون زيهم ونربي ولادنا على حب بلادهم"، مضيفة: "النهاردة إتأكدت أن دم والدي مرحش هدر، راح عشان نعيش كلنا آمنين، وفخورة إني بنت شهيد".

