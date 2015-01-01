نجلة الشهيد الإسلامبولي: "فخورة إني بنت شهيد.. ودم والدي مرحش هدر"
السبت 20/يوليه/2019 - 11:54 ص
هدى عبدالرازق
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قالت دينا عاطف فتحي الإسلامبولي، الطالبة بكلية الحقوق جامعة القاهرة ونجلة الشهيد عميد شرطة عاطف فتحي، إنها ابنة بطل من أبطال الشرطة المصرية، مشيرة إلى أن والدها استشهد في 1 إبريل 2015، وباستشهاده ترك لها أكبر وساما في حياتها.
ووجهت "الاسلامبولي"، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، رسالة لبنات الشهداء، قائلة: "خليكي دائما فخورة مش مكسورة.. الفراق صعب ولكن لازم نكون زيهم ونربي ولادنا على حب بلادهم"، مضيفة: "النهاردة إتأكدت أن دم والدي مرحش هدر، راح عشان نعيش كلنا آمنين، وفخورة إني بنت شهيد".
ووجهت "الاسلامبولي"، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، رسالة لبنات الشهداء، قائلة: "خليكي دائما فخورة مش مكسورة.. الفراق صعب ولكن لازم نكون زيهم ونربي ولادنا على حب بلادهم"، مضيفة: "النهاردة إتأكدت أن دم والدي مرحش هدر، راح عشان نعيش كلنا آمنين، وفخورة إني بنت شهيد".
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