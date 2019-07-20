مجوهرات الياقوت لإطلالة مفعمة بالبهجة
السبت 20/يوليه/2019 - 10:34 ص
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تتميز مجوهرات الياقوت بالحيوية والنشاط وتناسب إطلالتك في الصيف، وركزت الدور العالمية على مجوهرات الياقوت هذا الموسم لإطلالة حيوية ومبهجة، شاهدي الصور التالية:
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