أنجيلا ميركل.. معلومات عن المرأة الحديدية في ذكرى ميلادها الـ65

حتفلت وسائل إعلام ألمانية، بعيد ميلاد أنجيلا ميركل الـ65 عن طريق نشر صورة نادرة لطفولة المستشارة الألمانية، التي يطلق عليها "المرأة الحديدية".





ولدت المرأة الحديدة في 17 يوليو 1954، من أب بروتستانتي، وحملت إسم أنجيلا دوروتيا كاسنر عند الولادة، ومن ثم عرفت بكنية ميركل نسبة لزوجها الأول أولريش ميركل .





تلقت أنجيلا دراستها في براندنبورغ، وحصلت على شهادتها الثانوية بتفوق وكانت بارعة في اللغة الروسية والرياضيات، وتابعت دراستها في الفيزياء بجامعة لايبزيغ، ثم عملت في أكاديمية العلوم بجمهورية ألمانيا الديمقراطية، حيث حصلت على شهادة الدكتوراه في مجال تفاعلات التحلل الكيميائي.





لم تنخرط ميركل في الحياة السياسية، إلا بعد سقوط جدار برلين عام 1989، وكانت آنذاك قريبة من المستشار الألماني هلموت كول، الذي يعتبر بمثابة الأب الروحي لها، وهو من مهد لها الطريق لتولي أعلى المناصب.





وفي العام 2005 فازت ميركل مع حزبها بالانتخابات لتصبح أول مستشارة في المانيا، منذ ذلك الوقت حتى اليوم.





وأثارت "نوبات الارتعاش" التي أصابت ميركل مؤخراً، الجدل في ألمانيا بشأن ما إذا كان على المستشارة تسليم السلطة قبل التاريخ المقرر في 2021، لكن ميركل، التي صنفتها مجلة "فوربس" الأمريكية كأقوى امرأة في العالم، علقت على الحادث مؤكدة أن حالتها الصحية بخير، وأن بإمكانها مواصلة مهامها بشكل طبيعي.