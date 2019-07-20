ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأمم المتحدة تمنح جائزة لقوات حفظ السلام في الصومال

السبت 20/يوليه/2019 - 10:30 ص
الأمم المتحدة تمنح جائزة لقوات حفظ السلام في الصومال
قوات حفظ السلام
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

كرمت بعثة الأمم المتحدة في الصومال جنود وحدات حرس الأمم المتحدة  للخدمة المتميزة في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

 

أشاد جيمس سوان ، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في الصومال الذين منحوا الميداليات ، بالتعاون القائم بين فرق الأمن التابعة للأمم المتحدة وموظفي بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم) في الصومال .

 

وأضاف سوان أن علاقات العمل الوثيقة ساهمت بشكل كبير في تحسين الأمن في الصومال.

Advertisements
المزيد عن: قوات حفظ السلام جيمس سوان اللاتحاد الأفريقي الصومال
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائي كأس الأمم الأفريقية
الجزائر
1
x
21:00
0
السنغال