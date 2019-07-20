الأمم المتحدة تمنح جائزة لقوات حفظ السلام في الصومال
السبت 20/يوليه/2019 - 10:30 ص
وكالات
Advertisements
Advertisements
كرمت بعثة الأمم المتحدة في الصومال جنود وحدات حرس الأمم المتحدة للخدمة المتميزة في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.
أشاد جيمس سوان ، الممثل الخاص للأمين العام
للأمم المتحدة في الصومال ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في الصومال الذين
منحوا الميداليات ، بالتعاون القائم بين فرق الأمن التابعة للأمم المتحدة وموظفي بعثة
الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم) في الصومال .
وأضاف سوان أن علاقات العمل الوثيقة ساهمت بشكل كبير في تحسين الأمن في الصومال.
Advertisements
المزيد عن: قوات حفظ السلام جيمس سوان اللاتحاد الأفريقي الصومال
- "الشباب" تقتل 24 جندياً من قوات الصومال والاتحاد الأفريقي
- مجلس الأمن يمد ولاية الاتحاد الأفريقي في الصومال حتى 31 مايو
- مجلس الأمن يبدي الأسف لإعلان الصومال أن هايسوم شخصا غير مرغوب فيه
- مبعوث الأمم المتحدة الجديد للصومال يسعى إلى تحقيق السلام والازدهار
- مبعوث الأمم المتحدة الجديد يعقد اجتماعا مع المسؤولين الصوماليين
- مبعوث الأمم المتحدة الجديد يعقد اجتماعا مع المسؤولين الصوماليين
- مبعوث الأمم المتحدة يدين التوترات بين بونتلاند وصوماليلاند
- جيمس سوان: الهجمات الإرهابية لا تعرقل جهود تحقيق الاستقرار في الصومال
- مبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال يسلط الضوء على أهمية التعاون في زيارة لولاية ساوث ويست