الأمم المتحدة تمنح جائزة لقوات حفظ السلام في الصومال

كرمت بعثة الأمم المتحدة في الصومال جنود وحدات حرس الأمم المتحدة للخدمة المتميزة في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

أشاد جيمس سوان ، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال ورئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في الصومال الذين منحوا الميداليات ، بالتعاون القائم بين فرق الأمن التابعة للأمم المتحدة وموظفي بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم) في الصومال .

وأضاف سوان أن علاقات العمل الوثيقة ساهمت بشكل كبير في تحسين الأمن في الصومال.