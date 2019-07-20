بريطانيا: ننصح سفننا بتجنب مضيق هرمز مؤقتاً
نصحت المملكة المتحدة السفن البريطانية بالبقاء "خارج منطقة" مضيق هرمز "لفترة مؤقتة"، بعد احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني.
وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية في بيان:
"ما زلنا نشعر بقلق عميق من تحركات إيران غير المقبولة، التي تشكل تحدياً واضحاً
للملاحة الدولية. نصحنا السفن البريطانية بالبقاء خارج المنطقة لفترة مؤقتة".
وكانت وكالة فارس الإيرانية قد نقلت عن
مسؤول قوله، السبت، إن الناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو" اصطدمت بقارب صيد
إيراني وتجاهلت نداء الاستغاثة الذي أطلقه.
ونسبت الوكالة إلى المسؤول قوله أيضاً إن
أفراد طاقم الناقلة المحتجزة، وعددهم 23، موجودون الآن في ميناء بندر عباس، وسيبقون
على متن الناقلة لحين انتهاء تحقيق.
وكانت بريطانيا قد أعلنت، الجمعة، أن إيران
احتجزت ناقلتي النفط "مسدار" و"ستينا إمبيرو"، وذلك بعدما غيرت
السفينتان اتجاههما وتحركتا صوب الساحل الإيراني.
وقالت شركة "نوربولك" البريطانية
للشحن البحري، ليل الجمعة، إن الحرس الثوري أفرج عن سفينتها، "مسدار"، بعدما
استولى عليها عناصره لبعض الوقت أثناء إبحارها في مضيق هرمز.
- إيران في مهب الريح.. اشتعال صراع الناقلات بين طهران والغرب في مضيق هرمز؟
- "تهديدات الحرس الثوري".. ردود الأفعال حول احتجاز بريطانيا لناقلة إيرانية بمضيق هرمز
- "مضيق هرمز".. سجل زاخر بالانتهاكات الإيرانية لناقلات النفط
- الأمن القومي الأمريكي: سنعمل مع الحلفاء لمكافحة السلوك الخبيث لإيران
- عاجل.. ناقلة نفط ثانية تحول اتجاهها فجأة في الخليج صوب إيران
- توجه ناقلة نقط بريطانية ثانية فجأة صوب إيران
- رويترز: ناقلة النفط "مسدار" تغير اتجاهها مجددا وتعود إلى الخليج
- الجيش الأمريكي: طائرات استطلاع غير مسلحة تراقب الوضع في مضيق هرمز
- إيران تنقل الناقلة البريطانية المحتجزة إلى ميناء بندر عباس
- إيران تفرج عن إحدى ناقلتي النفط البريطانيتين