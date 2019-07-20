ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بريطانيا: ننصح سفننا بتجنب مضيق هرمز مؤقتاً

السبت 20/يوليه/2019 - 10:23 ص
بريطانيا: ننصح سفننا بتجنب مضيق هرمز مؤقتاً
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

نصحت المملكة المتحدة السفن البريطانية بالبقاء "خارج منطقة" مضيق هرمز "لفترة مؤقتة"، بعد احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني.

 

وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية في بيان: "ما زلنا نشعر بقلق عميق من تحركات إيران غير المقبولة، التي تشكل تحدياً واضحاً للملاحة الدولية. نصحنا السفن البريطانية بالبقاء خارج المنطقة لفترة مؤقتة".

 

وكانت وكالة فارس الإيرانية قد نقلت عن مسؤول قوله، السبت، إن الناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو" اصطدمت بقارب صيد إيراني وتجاهلت نداء الاستغاثة الذي أطلقه.

 

ونسبت الوكالة إلى المسؤول قوله أيضاً إن أفراد طاقم الناقلة المحتجزة، وعددهم 23، موجودون الآن في ميناء بندر عباس، وسيبقون على متن الناقلة لحين انتهاء تحقيق.

 

وكانت بريطانيا قد أعلنت، الجمعة، أن إيران احتجزت ناقلتي النفط "مسدار" و"ستينا إمبيرو"، وذلك بعدما غيرت السفينتان اتجاههما وتحركتا صوب الساحل الإيراني.

 

وقالت شركة "نوربولك" البريطانية للشحن البحري، ليل الجمعة، إن الحرس الثوري أفرج عن سفينتها، "مسدار"، بعدما استولى عليها عناصره لبعض الوقت أثناء إبحارها في مضيق هرمز.

 

Advertisements
المزيد عن: ناقلة النفط مضيق هرمز بريطانيا احتجاز إيران ناقلة النفط
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائي كأس الأمم الأفريقية
الجزائر
1
x
21:00
0
السنغال