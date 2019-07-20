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توم كروز يتألق في الإعلان الترويجي الأول لفيلم TOP GUN

السبت 20/يوليه/2019 - 10:15 ص
توم كروز يتألق في الإعلان الترويجي الأول لفيلم TOP GUN
توم كروز
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أحمد جمال أحمد
 
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نشرت شركة ليونز جيت الأمريكية للإنتاج السينمائي الإعلان الترويجي الأول لفيلم TOP GUN في جزءه الجديد للنجم الكبير توم كروز.

 

ونقلت صحيفة ديلي ميل الإعلان الترويجي، الذي ظهرت به مقاتلات الـ F-16 تحلق بقوة وعلى متنها القائد طيار "بيت ميتشيل" الشهير بـ "مافريك" والذي جسد كروز شخصيته في الجزء الأول من الفيلم الذي طرح عام 1986.

 

وطرح الإعلان الترويجي الأول للفيلم ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لعشاق القصص المصورة "كوميك كون" بمدينة ساندياجو، ومن المقرر طرحه بصالات العرض في يونيو 2020.


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