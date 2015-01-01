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تعرف على سعر الليلة الواحدة في الجزيرة التي يقضي بها ميسي إجازته

السبت 20/يوليه/2019 - 08:54 ص
تعرف على سعر الليلة الواحدة في الجزيرة التي يقضي بها ميسي إجازته
ميسي وعائلته
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يقضي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، إجازته رفقة زوجته وأولاده في إحدى الجزر المنعزلة في البحر الكاريبي.

 

وذكر موقع Give me Sport أن تكلفة الليلة الواحدة في هذه الجزيرة تبلغ 5.5 ألف دولار.

 

وتتميز الجزيرة المنعزلة برملها الأبيض وطبيعتها الخلابة، ولا يمكن الوصول إليها إلا بالقوارب.

 

ويتألف المنتجع الذي يقيم فيه قائد "البلوجرانا" من 40 فيلا فخمة تقع مباشرة على الشاطئ.

 

 

 

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