العرض المسرحي "كارمن" تختتم عروضها على خشبة الهناجر

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اختتمت مسرحية "كارمن"، ليالي عروضها على مسرح مركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال،





العرض من إخراج ريم حجاب، من إنتاج مركز الهناجر للفنون، عن رواية كارمن للمؤلف بروسبير ميريميه.





شارك فيه بالتمثيل الفنانون "أحمد عادل، أحمد مرعى، أدهم شكر، إيمان ثابت، حسين الشافعي، رانيا زهرة، سلمى طارق، مارينا مجدى، محمد جاد، محمد السوري، محمد غزاوي، محمد محمود، مريم منصور، منى أبو ضيف".