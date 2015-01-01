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مصادر يمنية: اشتباكات عنيفة بين الجيش والحوثيين فى محافظة صعدة

السبت 20/يوليه/2019 - 06:40 ص
مصادر يمنية: اشتباكات عنيفة بين الجيش والحوثيين فى محافظة صعدة
صورة أرشيفية
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ذكرت مصادر يمنية أن مواجهات هي الأعنف بين قوات الجيش اليمني ومليشيات الحوثي اندلعت في جبهتي كتاف البقع شرق محافظة صعدة وفي جبهة علب باقم، حيث توغلت قوات الجيش اليمني في جبهة البقع غربا.
 
وأوضحت المصادر - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية - أنه تم قتل عدد من عناصر ميليشيات الحوثي في هجوم شنته وحدات من الجيش الوطني على مواقع تمركزها في غرب محافظة الجوف .
 
وقال مصدر عسكري، إن قوات من الجيش شنت هجوما مباغتا على مواقع لميليشيات الحوثي على تبة القناصين ومنطقة القلعة في مديرية برط العنان.

وأسفر الهجوم عن تدمير آليات عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي، إضافة إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.
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