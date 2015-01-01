أحمد خالد صالح يكشف لـ"الفجر الفني" علاقته بالسوشيال ميديا





نفى الفنان أحمد خالد صالح، وجود حسابات رسمية له علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر".





وأكد خلال ندوة تكريمه في"الفجر الفني" أنه ليس لديه صفحات رسمية إلا على موقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام".





يذكر أن أحمد خالد صالح، تألق في موسم رمضان الماضي بمشاركته في ثلاث أعمال درامية منهم "قابيل" "وزودياك" و"أبو جبل"، ومن المقرر ظهوره في فيلم "الفيل الازرق" لموسمه الثاني.







