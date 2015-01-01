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نجل خالد صالح لـ"الفجر الفني" عن مقارنته بوالده: كنت خايف من كده.. وبقول إني أحمد صالح (فيديو)

السبت 20/يوليه/2019 - 02:59 ص
نجل خالد صالح لـالفجر الفني عن مقارنته بوالده: كنت خايف من كده.. وبقول إني أحمد صالح (فيديو)
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يارا أحمد - تصوير: بلال أحمد
 
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أكد الفنان أحمد خالد صالح، أنه كان دائمًا يخشي من فكرة المقارنة بينه وبين والده الفنان الراحل خالد صالح، وكان عندما يعرف نفسه على شخص يقول اسمي "احمد صالح" وذلك لضمان الحكم علي شخصه دون التأثير برأي الشخص في والده.


وأضاف احمد، خلال ندوة تكريمه في "الفجر الفني" أن الجمهور يحكم في البداية لنجل الفنان ولكن لا يستطيع الحكم او الحب كل عمل والنجاح في النهاية للأداء دون التأثير بأي علاقات قرابة للفنان.


وتابع احمد، انه تعلم من والده التواضع وعدم المقارنة والتركيز في الأداء وانه لا يعرف أوجه التشابه بينه وبين والده ولكن هناك بعض الأشخاص يؤكدون أن اوجه التشابه في الطريقة والصوت.


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