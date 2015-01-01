إخلاء 4 عقارات من السكان عقب إنهيار جزئي في إثنين منهما بالإسكندرية (صور)

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شهدت حارة سلطان، دائرة قسم الجمرك بالإسكندرية، منذ قليل، إنهيار جزئي في عقارين مجاورين، دون حدوث أي من الإصابات.



تلقت غرفة العمليات بحي الجمرك بلاغًا، يُفيد بسقوط أجزاء من عقار قديم بحارة سلطان، دائرة قسم الجمرك.



وانتقلت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك للموقع برفقة النوباتجية المسائية بالحي لموقع البلاغ للمعاينة وإتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة.



ولقد أسفرت المعاينة عن وجود إنهيار جزئي في عقارين قديمين مجاورين لبعضهما ومكونين من أربعة طوابق، في عنوان 36 الكيال و3 حارة سلطان، دون وجود أي إصابات، وتم إخلاءهم من السكان دون المنقولات حرصًا على سلامتهم.



كما تواجدت قوات الحماية المدنية والإسعاف حول العقارات لتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين، وأيضًا تابعت قوات ومباحث قسم شرطة الجمرك برئاسة العميد أشرف ناصر مأمور القسم تداعيات الواقعة.



كما كلفت المهندسة سحر شعبان بإتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة للمواطنين وقطع المرافق عن العقار من كهرباء وغاز، ذلك بالإضافة إلى إخلاء عقارين آخريين مجاورين حرصًا على سلامة ساكنيهم، وذلك لحين معاينة الحالة الإنشائية للعقارات من خلال لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.



وتجري رئيس حي الجمرك الآن التنسيق مع محافظ الإسكندرية لتوفير المساعدات والمبيت الآمن لسكان العقارات التي تم سقوط أجزاء منها وأيضًا التي تم إخلاءها.



