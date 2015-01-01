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سقوط 17 تاجر مخدرات خلال مداهمات أمنية في الجيزة

السبت 20/يوليه/2019 - 01:42 ص
سقوط 17 تاجر مخدرات خلال مداهمات أمنية في الجيزة
مديرية أمن الجيزة
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إيمان عبد العاطي
 
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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.

وأشرف على الحملة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد الألفي، واللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة عن ضبط 20 متهم – 17 اتجار- 3 تعاطي وضبط بحوزتهم 1125 جرام حشيش، 61 قرص مخدر، 75 جرام استروكس، 124 جرام هيروين – جرام بانجو، وفي مجال قضايا الأسلحة النارية تم ضبط متهم – قضية دفاع عن النفس وضبك طبنجه عيار 9 مم، فرد خرطوش محلي الصنع، طلقة عيار 12ملم.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
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