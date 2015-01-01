"مش معقول يا هضبة".. تركي آل الشيخ يداعب عمرو دياب باستخدام "فيس آب" (صورة)





داعب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية الهضبة عمرو دياب، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





ونشر آل الشيخ صورًا مجمعة لعدد من المطربين وهم راغب علامة ووائل كفوري وعاصي الحلاني، بعد تغيير أشكالهم عن طريق تطبيق تكبير العمر "فيس آب" (Face App)، باستثناء الهضبة الذي ظل شكله الحالي كما هو بعد استخدام التطبيق.





وعلق آل الشيخ على الصور قائلا "معقولة يا هضبة" في إشارة منه إلى حفاظ عمرو دياب على شكله ووسامته بعض مضي السنوات.



