الأسطورة والمعلم يحققان نجاحا قياسيا بـ "إنساي" (فيديو)
السبت 20/يوليه/2019 - 12:59 ص
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حقق كليب أغنية "إنساي" الجديدة للفنان محمد رمضان والذي يشاركه في غناءها المطرب المغربي سعد لمجرد، أكثر من11 وذلك بعد 48 ساعة فقط من طرحه بالقناة الرسمية الخاصة برمضان بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
يذكر أن آخر أعمال رمضان الفنية فقد طرح أغنية "بابا"، والأغنية من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد.
أما آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك نجيبك" وهي من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دي جي فان.
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