بالأرقام.. أفضل وأسوأ منتخبات أمم إفريقيا 2019
السبت 20/يوليه/2019 - 12:09 ص
علاء خليف
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أسدل الستار على منافسات النسخة 32 من بطولة أمم إفريقيا 2019 التي استضافتها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتي 19 يوليو الجاري، وتوج المنتخب الجزائري بلقبها للمرة الثانية في تاريخه بعدما تغلب على نظيره السنغالي بهدف دون مقابل في المباراة النهائية التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي مساء الجمعة.
ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أفضل وأسوأ المنتخبات في بطولة أمم إفريقيا 2019:-
- أقوي هجوم:
الجزائر: 13 هدفًا
نيجيريا: 9 اهداف
السنغال: 8 أهداف
كوت ديفوار: 7 أهداف
مدغشقر: 7 أهداف
- أقوي دفاع:
الجزائر: هدفين في 7 مباريات
السنغال: هدفين في 7 مباريات
مصر: هدف في 4 مباريات
المغرب: هدف في 4 مباريات
أنجولا: هدفين في 3 مباريات
- أضعف هجوم:
بوروندي: لم يسجل أهداف
غينيا بيساو: لم يسجل أهداف
أنجولا: 1 هدف
موريتانيا: 1 هدف
زيمبابوي: 1 هدف
ناميبيا: 1 هدف
- أضعف دفاع
تنزانيا: 8 أهداف
كينيا: 7 أهداف
مدغشقر: 7 أهداف
نيجيريا: 7 أهداف
الكونغو: 6 أهداف
- الأكثر "كلين شيت":
الجزائر: 5 مباريات
السنغال: 5 مباريات
الكاميرون: 3 مباريات
المغرب: 3 مباريات
مصر: 3 مباريات
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