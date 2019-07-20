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‫نانسي عجرم تهنأ الجزائر بالفوز في نهائي أمم أفريقيا: "فخورين فيكن يا أبطال"‬

الجمعة 19/يوليه/2019 - 11:54 م
‫نانسي عجرم تهنأ الجزائر بالفوز في نهائي أمم أفريقيا: فخورين فيكن يا أبطال‬
نانسي عجرم
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شيماء عطية
 
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‫حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على تهنئة الشعب الجزائري بالحصول على بطولة الأمم الأفريقية ٢٠١٩، بعد فوزه على المنتخب السنغالي في المباراة النهائية بهدف مقابل لا شيء.‬

‫وغردت "نانسي" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من قلب قلبي مبروك للمنتخب الجزائري... فخورين فيكن يا أبطال".‬
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