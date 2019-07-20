نانسي عجرم تهنأ الجزائر بالفوز في نهائي أمم أفريقيا: "فخورين فيكن يا أبطال"
الجمعة 19/يوليه/2019 - 11:54 م
شيماء عطية
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حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على تهنئة الشعب الجزائري بالحصول على بطولة الأمم الأفريقية ٢٠١٩، بعد فوزه على المنتخب السنغالي في المباراة النهائية بهدف مقابل لا شيء.
وغردت "نانسي" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من قلب قلبي مبروك للمنتخب الجزائري... فخورين فيكن يا أبطال".
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