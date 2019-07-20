رويترز: ناقلة النفط "مسدار" تغير اتجاهها مجددا وتعود إلى الخليج

أظهرت بيانات ريفينيتيف لتعقب حركة السفن أن ناقلة النفط مسدار التى تديرها شركة بريطانية غيرت اتجاهها للمرة الثانية اليوم الجمعة واتجهت عائدة إلى الخليج بعدما كانت غيرت اتجاهها فى السابق صوب إيران.





كانت بريطانيا قد ذكرت أن إيران احتجزت مسدار والناقلة ستينا إمبيرو، وذلك بعدما غيرت السفينتان اتجاههما وتحركتا صوب الساحل الإيراني.





لكن وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء قالت إنه لم يتم احتجاز مسدار لكن تم توجيه تحذير لها. بينما قال الجيش الإيرانى إنه احتجز الناقلة ستينا إمبيرو.



