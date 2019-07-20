"الحصيني" يكشف موعد موجة الحر الخامسة على المملكة
الجمعة 19/يوليه/2019 - 11:40 م
الفجر السعودي
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قال عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، اليوم الجمعة، إن تتابع سيرها نواحي نجران وعسير بعد منتصف الليل.
وأضاف في مداخلة هاتفية على "أخبار إم بي سي"، أنه لن تنخفض درجات الحرارة، قائلًا: "لا أتوقع أن يكون هناك انخفاض في درجات الحراراة".
وقال إن الإثنين المقبل ستبدأ موجة حر شديدة، وهي الموجة الخامسة هذا العام.
وأوضح أن الرياح خارج العاصمة الرياض وصلت سرعتها ٤٣كم في الساعة، والشمالية الشرقية وصلت ٣٧ كم ظهر اليوم الجمعة.
وحذر "الحصيني" قائدي المركبات من الطرق أثناء الموجة الغبارية .
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