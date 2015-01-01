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توفيق عكاشة: تركيا لا علاقة لها بالجنس العربي (فيديو)

السبت 20/يوليه/2019 - 12:54 ص
توفيق عكاشة: تركيا لا علاقة لها بالجنس العربي (فيديو)
الإعلامي توفيق عكاشة
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أمنية فوزي
 
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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن قوة الشعب المصري في تماسكه وتلاحمه وقوة تحمله ووقوفه خلف مؤسسات الدولة؛ خلف الجيش والشرطة والمخابرات والقضاء.


وأضاف "عكاشة"، خلال تقديم برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الجمعة، أن المواطن المصري يقف جنديًا حرسًا للوطن وللشعب.

وأكد أن تركيا لا علاقة لها بالجنس العربي، ولا علاقة لها بالعرب، لافتًا إلى أن علاقتها بالعرب علاقة نسب، موضحًا أنه حدث تزاوج ما بين أحد أبناء إسماعيل وما بين القبائل الرحل في الشمال من أرض الجزيرة العربية.
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