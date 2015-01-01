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أديب عن واقعة العسيلي: "غلط.. بس خلوا عندكم رحمة"

السبت 20/يوليه/2019 - 12:53 ص
أديب عن واقعة العسيلي: غلط.. بس خلوا عندكم رحمة
الإعلامي عمرو أديب
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هدى عبدالرازق
 
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انتقد الإعلامي عمرو أديب، حالة الهجوم على المشاهير من فنانين ولاعبي كرة قدم وإعلاميين حال وقوعهم عند أي خطأ، قائلا: "كلنا بنغلط، ولا عشان أنتم غلطاتكم مش بتظهر".

وعن احراج المطرب محمود العسيلي لمعجب طلب أن يلتقط صورة معه، عقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "العسيلي غلط، بس خليكم حنينين شوية على الفنانين"،

وأضاف "أديب"، "ليه بندبح الناس ومبقاش عندنا رحمة.. واحدة واحدة، وكل الناس بتغلط"، موضحًا أن المطرب على المسرح يكون في حالة توتر، ويمكن أن يقوم بفعل دون قصد.
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