توجه ناقلة نقط بريطانية ثانية فجأة صوب إيران

كشفت بيانات ريفينيتيف لتعقب حركة السفن، اليوم الجمعة، عن تحرك ناقلة نفط ثانية تديرها شركة بريطانية، اتجاه إيران بشكل مفاجيء.

وترفع الناقلة علم ليبيريا، واتجهت نحو إيران بعد مرورها غربًا عبر مضيق هرمز إلى الخليج‎ العربي.

وأوضحت البيانات إن الناقلة حوَّلت اتجاهها حوالي الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش بعد نحو 40 دقيقة من تحويل الناقلة ” ستينا إمبيرو “ مسارها على نحو مماثل صوب إيران.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن منذ ساعات عن احتجاز الناقلة ستينا إمبيرو.