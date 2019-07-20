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"الخولي" رئيسًا لنقابة المهندسين بالبحيرة

الجمعة 19/يوليه/2019 - 11:28 م
الخولي رئيسًا لنقابة المهندسين بالبحيرة
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إسلام أمين
 
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أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالبحيرة، برئاسة المهندس أحمد السيد، أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة للمهندسين، نتيجة الانتخابات على منصب رئيس نقابة المهندسين بالبحيرة، بفوز المهندس حمدي الخولي، بمقعد الرئيس وحصوله علي 664 صوت انتخابي.

كما أعلنت اللجنة أن إجمالي عدد المشاركين في الانتخابات 1252 ناخبا، منهم 1233 صوتا صحيحا، وعدد 19 صوتا باطلًا، بينما حصل المهندس أشرف وجيه على569 صوت انتخابي، وسيتم تقديم أوراق العملية الانتخابية والمحضر الخاص بالنتيجة للمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.
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