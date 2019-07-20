"الخولي" رئيسًا لنقابة المهندسين بالبحيرة
الجمعة 19/يوليه/2019 - 11:28 م
إسلام أمين
Advertisements
Advertisements
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالبحيرة، برئاسة المهندس أحمد السيد، أمين الصندوق المساعد للنقابة العامة للمهندسين، نتيجة الانتخابات على منصب رئيس نقابة المهندسين بالبحيرة، بفوز المهندس حمدي الخولي، بمقعد الرئيس وحصوله علي 664 صوت انتخابي.
كما أعلنت اللجنة أن إجمالي عدد المشاركين في الانتخابات 1252 ناخبا، منهم 1233 صوتا صحيحا، وعدد 19 صوتا باطلًا، بينما حصل المهندس أشرف وجيه على569 صوت انتخابي، وسيتم تقديم أوراق العملية الانتخابية والمحضر الخاص بالنتيجة للمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.
كما أعلنت اللجنة أن إجمالي عدد المشاركين في الانتخابات 1252 ناخبا، منهم 1233 صوتا صحيحا، وعدد 19 صوتا باطلًا، بينما حصل المهندس أشرف وجيه على569 صوت انتخابي، وسيتم تقديم أوراق العملية الانتخابية والمحضر الخاص بالنتيجة للمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.
Advertisements
المزيد عن: نقابة المهندسين بالبحيرة مصر حمدي الخولى اخبار
- اليوم.. إعادة الانتخابات على منصب رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بمطروح
- بدء انتخابات الإعادة على منصب رئيس نقابة المهندسين بمطروح (صور)
- عادل عطية نقيبًا للمهندسين بالغربية بعد حصوله على 1066 صوتًا (صور)
- الجمعة 19 يوليو.. "مهندسين البحيرة" تجري انتخابات لاختيار النقيب
- ننشر القائمة الأولية للمرشحين على منصب نقيب مهندسي البحيرة
- ننشر القائمة النهائية للمرشحين على مقعد رئيس مهندسي بالبحيرة
- اليوم.. فرعية المهندسين بالبحيرة تجري انتخابات لاختيار رئيس للنقابة
- مهندسو البحيرة ينتخبون رئيس نقابتهم اليوم
- غلق باب التصويت وبدء فرز الأصوات في انتخابات "نقابة المهندسين" بالبحيرة
- حمدي الخولي رئيسًا لنقابة المهندسين بالبحيرة